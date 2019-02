Kindia : c’est parti pour les audiences criminelles au tribunal de première instance

Le tribunal de première instance de Kindia a repris ce jeudi 14 février 2019, ses audiences criminelles. Cette reprise s’est effectuée à la présence de plusieurs autorités locales ainsi que certaines composantes de la vie sociale.

C’est devant une foule immense qu’ont commencé les allégations des différentes parties de la juridiction sur la reprise des audiences criminelles cruciales pour des personnes qui sont aujourd’hui en détention. Pour Mamadou Dian Bora Diallo, procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia, cette reprise permettra de pouvoir juger tous les criminels dans un bref délai.

« Les raisons de cette reprise vient de la volonté ferme du Président de la République qui, à travers son Premier ministre a donné des instructions au ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour apporter un appui aux juridictions de la République pour que tous les criminels soient jugés dans un plus bref délais. Il y va de la quiétude et de la sécurité des populations, notamment à Kindia. Donc, c’est dans cette optique que le tribunal de Kindia a pris les mesures nécessaires pour mettre en état tous les dossiers criminels et que ces accusés soient traduits devant le tribunal », dit-il.

« Ces audiences criminelles qui, dans un premier temps prévoient 8 dossiers vont être tenues sans relâche a expliqué le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia. « En principe, il y a des jours d’audience prévus, notamment à Kindia. Ici, les mercredis, les jeudis éventuellement les vendredis. Cette fois-ci, pour répondre à ces besoins impérieux de justice sociale, ces audiences criminelles vont se tenir de façon continuelle jusqu’à ce que tous les dossiers criminels puissent connaître une décision au fond. Donc, à partir de ce jeudi 14 février 2019, ces audiences se tiendront ici de façon continue », souligne-t-il.

Après le traitement des dossiers de Kindia, le TPI se transportera en audience foraine à Télimélé pour se pencher sur les dossiers brûlants qui attendent dans ladite ville située une centaine de kilomètres de la préfecture de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

