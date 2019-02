Etats généraux de la décentralisation : les recommandations selon Kiridi Bangoura

Comme nous l’annoncions, les rideaux sont tombés ce vendredi 15 février sur les travaux des états généraux de la décentralisation et du développement local, sous la présidence du Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana.

Selon le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura qui a eu honneur de livrer le rapport synthèse desdits travaux, plusieurs recommandations ont été formulées au terme de ces deux jours de travaux intenses…

« Au terme des débats et conclusions, les recommandations suivantes ont été formulées : 1- Signature des textes d’application du code des collectivités locales déjà élaborés par les ministres concernés ; 2- la vulgarisation du code des collectivités locales ; 3- L’organisation des états généraux de la décentralisation et du développement local au niveau des régions administratives ; 4- La formation continue des nouveaux élus ; 5- Le renforcement des capacités des collectivités locales en vue de l’amélioration de leur capacité d’absorption des ressources qui leur sont alloués ; 6- La mise à disposition d’un receveur par commune ; 7-Le respect du quota par représentativité des femmes dans les instances décisionnelles et dans les commissions mises en place par les conseils communaux ; 8- La mise à disposition des participants des supports de travaux sur les états généraux pour pouvoir les lire et les divulguer autour d’eux ; 9- L’élaboration des plans de développement locaux des communes urbaines conformément aux guides harmonisés de la planification du deuxième génération », dit-il.

Youssouf Keita