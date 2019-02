Kassory dresse des couronnes pour Bouréma Condé: ‘’il est l’un des meilleurs du gouvernement’’

Dans son allocution de clôture des travaux des états généraux de la décentralisation et du développement local tenue ce vendredi 15 février, au palais du peuple, le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana s’est dit entièrement fier de la gestion du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, général Bouréma Condé. Lisez !

« En vous souhaitant un très bon retour dans vos communes urbaines et collectivités rurales respectives et tout formant le vœu sincère de plein succès dans vos nouvelles fonctions que vous êtes sur le point d’amorcer, je déclare clos les travaux des états généraux de la décentralisation et du développement local, en adressant mes vives et particulières félicitations au dynamique ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation dénommé le Général Bouréma Condé. Je suis heureux de travailler avec cet homme, il est certainement, je le dis sans démagogie, l’un de mes meilleurs de l’équipe gouvernement que je suis en train de conduire. »

Youssouf Keita