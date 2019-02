Kassory Fofana à la clôture des états généraux de la décentralisation : ‘’l’ANAFIC sera désormais le bras opérationnel du gouvernement’’

Les rideaux sont tombés ce vendredi 15 février 2019, sur les travaux des états généraux de la décentralisation et du développement local, dans les locaux du palais du peuple, à Conakry. C’est le Premier ministre, chef du Gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana qui a mis un terme auxdits travaux en présence de plusieurs personnalités institutionnelles et administratives.

Prenant la parole pour la circonstance, il a remercié les participants composés essentiellement d’élus locaux venant des quatre coins du pays pour leur « assiduité » durant tout au long des séances, avant de déclarer : « Nous sommes donc au terme de deux jours d’intense travaux qui ont réuni dans cette salle emblématique du palais du peuple, l’ensemble des acteurs impliqués dans la décentralisation en Guinée. La tenue des états généraux de la décentralisation et du développement local au moment où les exécutifs communaux issus des élections locales viennent d’être installés n’est pas fortuite. Elle traduit d’une volonté politique déterminée, celle du Président de la République, Pr Alpha Condé d’imprimer une dynamique nouvelle au développement de notre pays, sur les fondations d’une gouvernance locale efficace et d’une démocratie participative. C’est un grand tournant dans le processus de décentralisation et une étape majeure dans l’enracinement de la démocratie en Guinée », a-t-il dit, avant de mentionner :

« Vous imaginez alors toute la satisfaction que j’éprouve en ma qualité de chef de l’équipe gouvernementale de prendre part à cette exaltante œuvre de construction de la dynamique nouvelle de développement participatif. Au moment où vous vous apprêtez à retourner dans vos collectivités respectives, mieux éclairés, mieux outillés pour répondre avec plus d’efficacité les aspirations légitimes de nos concitoyens, je peux comprendre l’enthousiasme que je lie dans vos yeux et tout l’engagement patriotique d’être des partisans de la mise en ouvre de la nouvelle dynamique de décentralisation et au-delà de cette dynamique, de la politique de développement économique à la base. La politique nationale de décentralisation dont les concours ont été fixés en 1985, n’a pas variée dans son objectif majeure, de rechercher un développement inclusif, harmonieux et équilibré de l’ensemble du territoire. Ce qui changé aujourd’hui et marque toute la différence par rapport aux expériences et aux autres tentatives du passé, c’est la pertinence des approches et la consistance des moyens mobilisés. En effet, sur l’instruction du président Alpha Condé, une nouvelle dimension aux dispositifs de financement du développement des collectivités est mise en place avec la création du fonds national de développement doté dors et déjà de 15% des recettes minières versées à l’Etat. C’est en cela que j’aime à le dire, le président Alpha Condé est le véritable changement du développement du pays », dira-t-il entre autres.

Parlant de l’agence nationale de financement des collectivités, il a tenu à préciser : « L’ANAFIC sera désormais le bras opérationnel du gouvernement dans la mise en ouvre de la décentralisation t du développement local participatif. A cette contribution de l’Etat, viendront s’ajouter celles des partenaires au développement engagés à nos côtés, dans la lutte contre la pauvreté et l’amélioration du bien être de nos populations. Je suis heureux de vous dire que l’Agence Française de Développement et la Banque mondiale ont déjà exprimé leur grand intérêt à soutenir le programme. Je suis heureux de trahir la directive du Président de la République qui n’aime pas souvent qu’on fasse des annonces, mais comme nous parlons du développement participatif et de la gestion collégiale de notre pays, on n’a rien à vous cacher. Le président vous a dit hier que la projection est pour 1000 milliards de francs guinéens, en réalité, c’est 2000 milliards de francs guinéens. 2000 milliards parce que la Banque mondiale m’a confirmé que ses services techniques ont approuvé avant-hier, 40 millions de dollars, l’AFD a confirmé pour 10 millions d’euros (…) Le Pr Alpha Condé est une chance pour la Guinée parce que imaginez 2000 milliards sur 2 ans à investir dans les collectivités parce qu’il n’aura pas de contrat venant de Conakry. Aucun contrat des travaux ne sera signé de Conakry, il s’agit d’impulser le développement à la base pour créer un entrepreneuriat local, donner du travail à nos jeunes, permettre à nos femmes d’avoir accès à la ressource publique en investissant grâce à cet investissement dans des projets d’infrastructures qui concourent à l’amélioration des conditions de vie des populations », a-t-il mentionné, avant de promettre que les recommandations issues des ces états généraux ne resteront pas sans réponses adéquates.

