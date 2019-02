Un pédophile américain risque... 15.000 ans de prison

Confronté à… 865 chefs d’accusation, le pédophile présumé risque jusqu’à 15.000 années de prison.

Garrick Landon Bloom, 46 ans, a été arrêté ce 7 février dernier à Tallahassee, en Floride, à la suite d’une plainte déposée le 15 octobre 2018 par les services à l’enfance du comté de Clarion (Pennsylvanie), relate BFMTV.

Selon le journal local Explore Clarion, l’homme aurait abusé sexuellement d’un enfant pendant plusieurs années. Les premiers sévices auraient eu lieu alors que la victime n’était âgée que de 5 ans. Son bourreau serait rapidement passé aux aveux sur ce dossier.

Mais le pire était encore à venir.

Selon la presse américaine, le suspect est aujourd’hui visé par 865 chefs d’accusation, dont « viol sur enfant », « attentat à la pudeur aggravé » et « agression sexuelle ». Des crimes présumés commis entre 2007 et 2012, selon Newsweek.

