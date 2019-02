Bantama Sow à l’AG du RPG : ‘’l’opposition ne m’inquiète pas parce qu’ils sont même incapables de se comprendre’’

Présent ce samedi 16 février 2019, à l’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, par ailleurs membre du bureau politique national dudit parti présidentiel, Sanoussy Bantama Sow a invité leurs militants et sympathisants à l’unité et à la mobilisation générale derrière leur champion, Pr Alpha Condé.

A l’entame de son propos, il a fustigé le comportement de certaines qui produisent « des tracs » dont le seul but, est selon lui, de détourner le vaillant peuple de Guinée à l’essentiel. « Un papier qui n’est pas signé d’une organisation reconnue est un trac. Et le trac, c’est la subversion et la subversion est réprimée par la loi. Quand le RPG Arc-en-ciel rend public un papier, c’est toujours signé par le bureau politique national. Quand une association fictive écrit un papier et signé d’un nom qui n’existe pas, c’est un trac et un trac, c’est la confusion et la subversion. Donc, c’est un appel que je lance aux autorités compétentes pour qu’elles comprennent que la subversion est punie par la loi dans notre pays. Les tracs sont souvent rédigés par des confusionnistes. Sinon, quelqu’un qui croit en ses idées écrit clairement à visage découvert. Ceux qui les rédigent donc ont peur et ils sont paniqués », dira-t-il.

Parlant de l’opposition guinéenne actuelle, il a précisé : « Honnêtement, l’opposition ne m’inquiète pas parce qu’ils sont même incapables de se comprendre. Aujourd’hui, ils sont là et demain ils sont de l’autre côté, ils naviguent et ils font de la prostitution politique. Ce sont des gens qui n’ont pas de conviction, ils ne savent pas ce qu’ils veulent et ils naviguent de gauche à droite. Qu’est-ce que cela peut nous inquiéter ? Qu’est-ce qui m’inquiète, nous nous sommes battus et le RPG a été agréé en 1992, nous avons résisté face à tous les problèmes y compris des bastonnades, arrestations et la condamnation du leader du parti. Malgré tous ces problèmes, nous avons tenu bon. Nous sommes allés aux élections présidentielles en 2010 et nous sommes allés au second tour. En 2015, c’est un coup K.O que nous avons administré. En 2020, qu’est-ce qui va se passer ? L’inquiétude donc, c’est nous le RPG Arc-en-ciel et c’est nous, la mouvance présidentielle parce qu’il faut l’unité et la mobilisation. Donc, nous demandons aux militants du RPG Arc-en-ciel de se mobiliser parce que le chemin est toujours long (…) Le président Alpha Condé est en train de bâtir aujourd’hui ce pays. N’en déplaise, mais ce que le président Alpha Condé a fait, personne d’autre ne l’a fait et il faut avoir l’honnêteté de le reconnaître. Est-ce que nous allons accepter que demain, Alpha Saliou ou Mamadouba vient pour dire que ce qu’Alpha Condé a fait, c’est zéro. Pour éviter que cela n’arrive, il faudrait qu’il y ait l’unité au sein du parti et la mobilisation à tous les niveaux parce que quand nos adversaires se rendent compte de l’autre côté que nous sommes organisés et mobilisés, ils vont obligatoirement nous respecter… »

Poursuivant, il a invité l’ensemble des Guinéens à se débarrasser des propos ethnocentriques. « Je lance un appel à tous les hommes politiques de notre pays. Evitons les propos ethnocentriques. Dire que moi, je suis de telle ethnique et je suis supérieur à telle autre ethnie, que les gens arrêtent cela. Aucune ethnie n’est supérieure à une autre en Guinée. Evitons des propos qui peuvent porter préjudice à l’unité de ce pays. Car, la Guinée est dessus de chaque ethnie et de chaque région…»

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30