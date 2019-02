Cellou Dalein après l’attaque de son véhicule : ‘’s’ils veulent m’intimider ou me décourager, qu’ils se détrompent’’

Le chef de file de l’opposition guinéenne a réagi samedi à l’attaque de son véhicule. Cellou Dalein Diallo a, au cours d’un point-presse qu’il a animé à son domicile à Dixinn, précisé qu’il ne cédera pas aux intimidations.

« La force avec laquelle on a attaqué ma voiture, c’est qu’on voulait attenter à ma vie. On ne peut pas attaquer un véhicule comme ça, je suis un citoyen. Cette haine, cette violence inouïe contre un député, contre le chef de file de l’opposition, parce qu’il y avait beaucoup d’autres voitures qui n’ont pas subi. Qu’elle était l’intention ? Alpha a donné l’instruction, Baffoé a dit de m’attaquer et les ordres ont été exécutés », a lancé le leader de l’UFDG tout en expliquant que des prétextes avaient été trouvés pour justifier la répression de son cortège.

« On a dit hier que je viens attaquer les PA, mais nous avons pris des dispositions pour rassurer nos compatriotes militaires qui sont dans les PA. Personne ne les attaquera et ils seront protégés. Mais attaquer comme ça le véhicule d’un député avec cette violence, c’est qu’on avait un mandat », explique-t-il avant d’ajouter : « s’ils veulent m’intimider ou me décourager, qu’ils se détrompent, parce que je suis un homme déterminé à conduire ce combat. Je me sens en sécurité dans ce pays mais je m’en fous parce que j’ai décidé de vouer ma vie pour l’avènement d’une société plus juste dans notre pays et je continuerai le combat tant que je vis ».

Thierno Sadou Diallo

