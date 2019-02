François Hollande : ‘’Alpha Condé m’a demandé de revenir en Guinée’’

En mini-tournée dans la sous-région ouest-africaine, l’ancien président français François Hollande a été chaleureusement accueilli hier à Conakry par son vieil ami Alpha Condé. Hollande avait commencé son périple par la Mauritanie, ensuite le Mali et après la Guinée.

« En Mauritanie, je n’y étais pas allé pendant mon quinquennat, donc j’avais un devoir, c’était de répondre à l’invitation du Président Aziz et en ce moment-là de découvrir la Mauritanie. En revanche, le Mali je suis venu plusieurs fois et donc je tenais à être là une fois encore pour retrouver mon frère Ibrahim et pour faire le point sur les efforts qui sont engagés pour la sécurité non seulement pour le Mali mais pour toute la région et enfin Alpha parce que je le connais aussi bien et depuis le temps qu’il me demandait de revenir en Guinée ; je vais aussi faire ce déplacement, Alpha je le connais depuis l’international socialiste comme d’ailleurs Ibrahim », a dit Hollande, invitant le président IBK à ‘’la fermeté nécessaire, parce qu’on ne peut pas accepter qu’il y ait des villages qui soient attaqués. Il ne faut pas accepter que les soldats soient agressés ou tués’’.

Noumoukè S.