Kalémodou : ‘’la juge ne peut pas braver le pouvoir sinon on va l’envoyer à Koubia pour s’occuper du vol de bétail’’

24 heures après avoir été débouté par le tribunal de Mafanco de sa prétention d’annuler l’élection de Mamadouba Tos Camara à la tête de la mairie de Matoto, le candidat de l’UFDG,Kalemodou Yansané a déclaré qu’il s’attendait à tout sauf à cette décision de la justice

« Je m’attendais à tout sauf à ça. Oui parce que je sais qu’officiellement vous étiez témoins le 15 décembre 2018, Monsieur Kalemodou Yansané a été élu devant toute la presse par 23 voix sur 45 voix lors de l’élection communale de Matoto, donc pour moi les comptes sont déjà faits et c’était complètement réglé« , a reagi, Kalémodou Yansané.

» Je reste tout à fait calme, serein et je me considère toujours maire de Matoto, jusqu’à ce que tous les recours soient définitivement épuisés. Oui je suis élu pour cinq ans, rien ne m’interdit d’aller à la commune siéger en tant que maire, si peut-être il y a deux, pour éviter les conflits on prendra la décision qu’il faut » a-t-il ajouté.

Parlant de la juge qui a confirmé l’élection de Tos Camara, le candidat de l’UFDG à la commune de Matoto, de souligner: » je comprends bien cette juge de Yembering, elle ne peut pas braver le pouvoir en place si non va l’envoyer comme juge à Koubia là-bas pour s’occuper des problèmes de vol de bétails, je la comprends très bien. C’est pourquoi les avocats ont demandé à saisir la cour de la CEDEAO au moins elle, elle n’est pas soumise au diktat du pouvoir guinéen. Ce n’est pas au niveau du candidat que je suis, politiquement cela appartient à la haute direction du parti. Notre président sera là certainement samedi et nous allons tenir un meeting, les 120 maires de l’UFDG sont aussi à Conakry et nous allons faire des réunions, on va se concerter sur le plan politique, on va prendre des mesures qu’il faut. N’oubliez pas qu’au niveau de Matoto les citoyens, les militants et militantes qui ont voté pour moi ne vont pas accepter que les votes qu’ils ont exprimés pour moi, soient déviés et comptabilisés au titre d’une autre personne à laquelle ils ne font pas confiance. Donc la réaction au niveau de ces militants, la décision du parti se prendra au niveau du parti et des militants ».

Franchement cette affaire ce n’est pas une affaire de Mamadouba Tos Camara, a rappelé le M.Yansané, » lui-même il est victime (…), ce n’est pas lui qui décide, je n’ai rien contre lui, il n’y a aucun problème. Il n’y a que le respect entre lui et moi. Mais ce n’est plus un problème de l’UFDG ni du RPG, les dénis de liberté sont devenus aujourd’hui un problème de la nation guinéenne, tout le monde doit se sentir concerné. Cette affaire ce n’est même plus un problème même du RPG, c’est le pouvoir, le gouvernement qui désigne des candidats, contre même la volonté des gens du parti, c’est ça la vérité. Effectivement Mamadouba Tos, il a toujours tendu la main, je tends la main aussi, on tend la main, mais comment les mains vont se rencontrer ? Qui va être le véritable maire. Moi je me considère comme le maire légitime, ça c’est clair ».

Elisa Camara

