Kindia : un présumé coupeur de route arrêté à Linsan

Un présumé coupeur de route a été arrêté dans la nuit du mercredi à jeudi 14 février 2019 par la brigade mobile de de la gendarmerie basée dans la sous-préfecture de Linsan, préfecture de Kindia. C’est ce samedi 16 février, qu’Amadou Diouldé Diallo a été présenté à la presse locale à la compagnie mobile de sécurité routière de Kindia.

Aperçu dans un véhicule de marque Renault Mégane immatriculé RC 1076 Z2, le présumé coupeur de route a été arrêté à Linsan. Interrogé, sur le déroulement de l’arrestation, le commandant de la compagnie mobile de la sécurité routière Niamy Zimis explique les faits en ces termes : « es gendarmes ayant vu quatre jeunes à bord d’une voiture, se sont intéressés pour une vérification. C’est ainsi, ils ont intimé au conducteur de la voiture de descendre et ouvrir le coffre. Le nommé Amadou Diouldé Diallo qui est ici, étant assis auprès du conducteur, il lui a parlé en langue nationale, en lui disant que les gendarmes ont soupçonné quelque chose, ‘’donc démarre rapidement et quittons sur les lieux’’. C’est ainsi que le chauffeur a tenté de fuir avec ses amis. Les gendarmes ont pris la moto pour les pourchasser. La voiture étant immobilisée, les trois sont descendus avec les armes en s’introduisant dans la brousse. Les gendarmes ont fait la recherche pendant toute la nuit et c’est au petit matin, qu’ils ont mis la main sur Amadou Diouldé Diallo à travers son téléphone ».

D’après le commandant de la compagnie mobile de la sécurité routière de Kindia, la voiture de ces présumés coupeurs de route a été maintes fois signalée dans les attaques à main armées et plusieurs armes ont été saisies dans leur véhicule.

‘’Il a été trouvé avec une arme PMAK avec une boîte de chargeur, un fusil calibre 12 de fabrication locale mais coupé, une clé Allen, une tenue militaire, une pince, un pied de vive, une pioche et plus des téléphones », dit-il.

A noter que les trois autres présumés coupeurs de route sont en cavale et les autorités de la gendarmerie sont à pied d’œuvre afin de les arrêter.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

623 08 09 10