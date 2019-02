Lansana Kouyaté au siège du Pedn : ‘’mon retour définitif au pays ne tardera plus’’

Présent dans le pays depuis quelques jours pour le décès de sa belle-mère, le président du PEDN Lansana Kouyaté était ce samedi devant ses militants. C’était au siège national de son parti à Ratoma-Bonfi.

Au cours de cette rencontre, l’ancien Premier ministre sous le général Lansana Conté, Lansana Kouyaté qui a quitté le pays depuis son divorce d’avec le parti au pouvoir, a annoncé son retour définitif au pays dans les jours à venir.

Selon lui, ce retour c’est pour veiller aux résultats du scrutin présidentiel prochain.

« Je suis ému et impressionné parce que j’avoue que la réunion que j’avais prévue, c’était pour les organes, cette fois-ci tracer à peu près le chemin de mon retour définitif au pays, qui ne tardera plus. Que les gens parlent, mais ne répondez pas, il n’y a pas ce qu’ils n’ont pas dit, « Kouyaté a abandonné son parti », peut-on abandonner son enfant? Que les pères qui le font sont indignes de cet enfant », a déclaré Kouyaté.

Les membres fondateurs le sachent, ajoute-il, « chacun a donné son mot pour composer le sigle du parti. Mais j’ai insisté sur deux choses avec leur rapport, j’ai dit je veux voir le mot espoir et le mot national. Là où on a contribué à créer ce sigle, peut-on s’en détacher? Rien ne me fera détacher, ni la malice ni les menaces, ni les subterfuges. Nous avons eu une histoire à tracer. Nous avons tracé cette ligne depuis le jour de la naissance du parti. Chaque jour, on a apporté un peu, et on va continuer à forger. Il y a beaucoup qui sont là aujourd’hui qui n’étaient pas là. Je l’ai dit aux premiers militants, il y en a parmi vous qui quitteront, je n’en veux à personne. Mais il y a d’autres qui viendront. Et soyez sûrs que tout parti est comme ça, le Pedn est comme ça (….). Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité. De Paris ou d’ailleurs, j’ai su tout ce qui se passe à l’intérieur (…)”.

Par ailleurs, le président du PEDN de rassurer: « je reviendrai. Nous, nous assoirons, nous ferons l’évaluation. Dans tout parti Il y a ce qui va et ce qui ne va pas. Je vous ferai le compte-rendu de toutes les visites que je reçois à Paris de la part des autres dirigeants. Acceptez de souffrir pour que le peuple soit heureux, il n’y aura aucun vrai bonheur sans le bonheur du people. Soyez multimilliardaires en Guinée, vous êtes riche. Mais vous êtes malheureux. Mon vrai retour en Guinée ne trouvera pas la salle comme ça, je confie cette mission aux membre du bureau, aux femmes et aux jeunes. Que les gens sachent que je suis venu pour des condoléances. Mais mon vrai retour sera organisé et ce n’est pas tout que de mobiliser, il s’agit de veiller 24h/24 jusqu’à ce que les résultats soient annoncés. Que ces résultats soient vrai. Qu’il n’y ait pas de biaiseries, de forcing, que tout soit juste. Parce que c’est ce qu’on souhaite pour le pays. Le pouvoir n’appartient à personne, il n’appartient qu’à celui, à qui le peuple a donné ».

Elisa Camara

