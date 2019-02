Manif contre le manque de courant à Sonfonia: des tirs de gaz...

La situation est très tendue en ce vendredi 15 février à Sonfonia-centre. Des jeunes manifestants on envahi la route Sonfonia-Lambanyi en brûlant des pneus pour protester contre le manque de courant.

Du carrefour africof en passant par la devanture du commissariat central de Sonfonia jusqu’à l’Université général Lansana Conté, personne n’est visible sur la route, boutique, magasin et restaurant tout est fermé à cause des coups de feu tirés par les forces de l’ordre pour disperser les manifestants.

Selon un jeune manifestants, interrogé par notre reporter, les délestages enregistrés dans ce quartier sont plus récurents que les autres quartiers de la capitale.

«C’est devenu une foutaise, le courant ne vient même pas à Sonfonia. On attend à 1 heure du matin pour envoyer le courant et 6 heures on ramène. Le lendemain on l’envoie 21 heures où 22 heures pour le couper à 00 heure. Est-ce que c’est la même chose dans les autres quartiers ? Je dis non. Ce qui est grave, les factures ne font qu’augmenter alors que le courant diminue du jour au lendemain. Donc aujourd’hui on est sortis pour faire une alerte, si le courant ne vient pas, demain matin on va sortir à 6 heures.», a prévenu ce manifestant.

Depuis janvier dernier, la desserte en électricité s’est beaucoup dégradée dans la pays, principalement à Conakry. Le ministre de l’Energie Cheick Taliby Sylla a confié que le manque de courant est dû à l’insuffisance d’eau dans les barrages pour faire turbiner les machines.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39

Articles similaires