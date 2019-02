Prostitution à Conakry: bientôt une politique du Ministère de la jeunesse pour minimiser le phénomène 

La prostitution est un phénomène qui se pratique à vive allure et ciel ouvert en ce moment dans la capitale Conakry. Il suffit de sortir à la tombée de la nuit et se pavaner au niveau des grands carrefours pour voir ces travailleuses de sexe en majorité des jeunes souvent désespérées qui se lancent dans cette pratique pour subvenir aux besoins primaires. Au cours d’un cadre d’échanges organisé vendredi 15 février par le Ministère de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes à la maison des jeunes de Sandervalia, sise dans la commune de Kaloum, la question de la récurrence de ce vieux métier a été posée au ministre Mouctar Diallo.

Devant les jeunes, le patron de la Jeunesse a indiqué que la cause de cette pratique est liée à la pauvreté et annoncé que son équipe se battra pour faciliter l’employabilité des jeunes afin de réduire les artisans de ce phénomène.

» C’est un phénomène grave que nous constatons aujourd’hui. De plus en plus, il est en train de gagner du terrain. L’une des causes est la pauvreté excessive, le chromage et le déficit d’opportunité en faveur des jeunes. Ceux ou celles qui se livrent à cette pratique, c’est par contrainte. C’est pour cela, en accentuant la lutte contre le chômage, nous continuerons à créer des opportunités en faveur des jeunes pour les occuper. Avec ça, nous allons lutter contre ces problèmes », dit-il.

En mettant l’accent sur les campagnes de sensibilisation liées au danger de ce phénomène, le ministre Mouctar Diallo a souligné que les maladies que les pratiquants risquent de contracter.

»Il y a aussi la sensibilisation qui est l’un des moyens par lesquels le Ministère agit et, nous allons y travailler pour que cette activité soit réduite au minimum. Au-delà qu’elle pervertisse la jeunesse guinéenne, elle a aussi son contingent de malheurs avec les maladies sexuellement transmissibles et tout ce que nous connaissons contre ce problème à travers cette pratique néfaste », ajoute-t-il.

Cette rencontre organisée par les cadres du Ministère de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes consistait à recueillir les préoccupations des jeunes et leur expliquer le mode de fonctionnement dudit Ministère.

Mohamed Cissé