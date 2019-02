Réunion préparatoire du Forum de la rentrée présidentielle : Alpha Condé pourrait être face à la jeunesse en mars prochain 

Dans le cadre de l’organisation du forum de la rentrée présidentielle (FOREP), prévu pour le mois de mars prochain, une réunion préparatoire a été tenue, ce vendredi à Bluezone de Kaloum entre la commission d’organisation dudit forum, les jeunes et femmes. L’objectif est de créer un espace de rencontre, d’échange entre le président Alpha Condé, les jeunes et les femmes.

Selon Mohamed Lamine Keita, président de la commission d’organisation du Forum de la rentrée présidentielle (FOREP), « ce forum de la rentrée présidentielle, c’est l’espace dédié à des rencontres, des échanges et de la capitalisation d’expérience. Alors tous les 31 décembre, le président de la République s’exprime sur sa politique de long terme. Mais il a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes durant cette mandature. Alors, se retrouver pendant trois jours, discuter sur la problématique de la jeunesse, des femmes pour que nous puissions trouver des solutions, nous pensons que nous pouvons institutionnaliser la rentrée présidentielle qui pourrait se tenir le premier trimestre de chaque année. Mettre le président en face des jeunes et des femmes pour qu’il puisse décliner déjà dans un premier temps les acquis de sa gouvernance, ses initiatives plus les perspectives. Et que les jeunes puissent s’en servir de cela pour faire à leur tour leurs projets, porter leur initiative locale».

La rencontre d’aujourd’hui est une rencontre préparatoire, poursuit Mohamed Lamine Keita, « elle vise à mettre en avant les jeunes et les femmes pour que ceux-ci puissent être en face du président de la République, en face de la commission d’organisation pour leur montrer, pour leur indiquer le chemin suivi jusque-là par la commission d’organisation. Mais aussi leur expliquer quels sont les actes sur lesquels cette commission d’organisation ira parce que nous comptons mobiliser cinq mille ou dix mille jeunes prochainement dans un palais de la place pour mettre le président en face de la jeunesse et des femmes ».

S’agissant de la date retenue pour l’organisation de ce forum, le président du FOREP a confié que ‘’certainement, c’est le mois de mars prochain parce que nous sommes à la fin du mois de février. Donc, le forum se tiendra durant le mois de mars selon le calendrier bien sûr du président de la République ».

Pour sa part, Souleymane Keita, chargé des missions à la présidence de la République a d’abord salué l’initiative, tout en rassurant que le message qui lui a été laissé par la commission d’organisation du FOREP sera bel et bien transmis au président Alpha Condé.

« Nous puissions vous rassurer que la marche va continuer car, comme j’aime à le dire souvent, pour moi et pour beaucoup de jeunes guinéens le Professeur Alpha Condé, est la voie de la transition générationnelle en Guinée. Il est fondamental, les jeunes doivent le savoir afin de pouvoir s’engager dans la voie qui rassure l’avenir…. Donc, nous sommes convaincus dans les années à venir, la Guinée sera sur son plan économique au grand bénéficie aux jeunes de Guinée qui ont un talent exceptionnel ».

Elisa Camara

