Sport : Elhadj Fodé Bouya Fofana reçoit le trophée du Comité International Olympique 2018

Le siège du Comité National Olympique sportif de Guinée a abrité ce samedi, 16 février la cérémonie de remise du trophée Comité international Olympique 2018 à El Hadj Fodé Bouya Fofana, vice-président du Comité National Olympique et directeur général du centre formation et de perfectionnement en technique de communication du Ministère de l’Information et de la Communication. Avec pour thème « Olympisme en action », ladite réjouissance a connu la présence de plusieurs cadres du Ministère de l’Information et de la Communication, des Sports et de la Culture, la presse sportive, ainsi que ceux du Comité Olympique sportif National.

A l’entame, les invités ont été gratifiés d’un spectacle vivant du groupe culturel ‘’Keita Fodéba ‘’ qui a émerveillé plus d’un à travers une chorégraphie exceptionnelle qui se passe de commentaire.

Dans son discours d’ouverture, le Président du Comité Olympique National, maître Naby Camara, a rappelé que chaque année depuis 1985, le Comité Olympique international offre un trophée portant sur un thème spécifique. Et ces trophées sont mis à la disposition des Comités Nationaux Olympiques à travers le monde. Et de poursuivre : « ces derniers prennent ensuite la responsabilité d’identifier et de sélectionner un lauréat. Mais, le lauréat de ce trophée doit être une autorité, une association affiliée au C.N.O, un programme, une action ponctuelle, un individu qui incarne la notion d’action en faveur de l’olympisme ».

Pour Me Naby, décerner un tel trophée à Elhadj Fodé Bouya est une occasion pour lui de continuer à promouvoir son travail d’éducation, de formation, de communication, de vulgarisation des valeurs olympiques.

Visiblement satisfait de la confiance portée en sa modeste personne, Elhadj Fodé Bouya Fofana de déclarer : « cette distinction est un don de Dieu. A ce titre, je le dédie à tous les journalistes guinéens morts et vivants. Ce don servira certainement comme salvateur, énergie de volonté, d’engagement pour la jeunesse de Guinée de pouvoir porter les couleurs nationales dans toutes les compétitions internationales, afin de renforcer l’image immaculée de notre pays. Ce trophée, certains l’ont eu avant. Aujourd’hui, c’est Elhadj Fodé Bouya, mon souhait serait que d’autres dirigeants guinéens, journalistes guinéens, personnalités guinéennes qui servent le sport de quelle que manière que cela soit aient demain la possibilité de renforcer l’engagement de la Guinée dans le concert sportif des nations. Aujourd’hui encore plus qu’hier nous devons être ensemble pour forger ensemble la fraternité et la cohésion sociale pour le développement de notre nation ».

Par ailleurs, la cheffe de cabinet du Ministère de l’information et de la Communication, Hadja Mariama Dubréka Camara de renchérir en ces termes : « c’est pour le département, et en particulier Monsieur le ministre, un grand honneur de voir un de ses cadres du cabinet bénéficier de ce prestigieux trophée décerné par le Comité Olympique. C’est un trophée très mérité, car le lauréat s’est illustré non seulement dans les activités sportives en général, et en particulier dans le reportage des rencontres de compétitions ».

Elle dira en outre que Fodé Bouya a été un acteur très dynamique dans le mouvement olympique guinéen, sans occulter qu’il est un militant formateur des journalistes. Avant d’ajouter : qu’« il a un sens élevé dans la collaboration. Et un esprit d’équité et du combat contre l’injustice dans le travail ».

