L’an 2 du PADES : Ousmane Kaba magnifie un parti ‘’installé sur toute l’étendue du territoire national’’

Les membres du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES) ont célébré ce samedi 16 février, le deuxième anniversaire de la création de leur parti à l’université Kofi Annan de Guinée sise au quartier Nongo, dans la commune de Ratoma. C’était un moment opportun pour les responsables de cette formation politique de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur afin de mieux se projeter dans l’avenir.

Dans son discours de circonstance, le président de cette formation politique, Dr Ousmane Kaba a d’abord remercié les participants pour avoir honoré de leur présence à la cérémonie, avant de revenir sur le travail abattu par les responsables au cours des deux dernières années.

»Le PADES, en deux ans de fonctionnement est aujourd’hui effectivement installé sur toute l’étendue du territoire national. Les responsables de notre parti sillonnent chaque jour les préfectures, sous-préfectures, districts et villages pour porter notre message d’espoir. Notre parti enregistre aujourd’hui 84 conseillers à travers le pays. Nous avons depuis deux ans forgé sans relâche ces idées car, nous croyons que ces liens sont le climat de notre société, qu’il faut chérir et les développer », dit-il.

Qualifiant son parti de démocrate, l’ancien ministre de l’économie est revenu sur les perceptives de sa formation relative au respect des points inscrits dans son projet de société.

»Nous générons l’espérance et redonnons confiance à travers le projet de société qui se résume par la mobilisation des ressources financières, le développement et modernisation des structures sanitaires et le système éducatif, l’encouragement du secteur privé, le développement des secteurs porteurs de croissance pour un développement durable, l’installation d’un système bancaire, la lutte contre la corruption, la gabegie financière et l’impunité, la promotion d’une administration de développement, la mise de la diaspora guinéenne à la contribution pour l’apport de son expertise et ses moyens au développement de la Guinée, l’assurance de la sécurité des personnes et de leurs biens, l’intégrité territoriale et l’éducation civique des jeunes. Enfin, l’assistance des personnes âgées et celles vivant avec le handicap », a indiqué Dr Ousmane Kaba.

Il faut noter que la cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités politiques du pays. Parmi eux, les présidents de l’UFR Sidya Touré, du Bloc libéral Faya Lansana Milimouno, du mouvement UFDG Renouveau Bah Oury.

Mohamed Cissé

