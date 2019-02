Aboubacar Sylla : ‘’80% des permis de conduire guinéens sont des faux’’

Devant la presse ce lundi 18 février, à Conakry, le ministre d’Etat, ministre des transports a fait le bilan des 8 dernières années des activités du département qu’il dirige. Aboubacar Sylla qui dirige le département des transports depuis 8 mois, a abordé plusieurs sujets dont la question des permis de conduire et des cartes grises.

Pour le porte-parole du gouvernement, la quasi-totalité des permis de conduire sont des faux.

« Nous avons décidé de sécuriser les titres des transports. D’abord les cartes-grises. Nous sommes dans un pays où n’importe qui peut immatriculer n’importe quel véhicule sans se plier à toute la procédure administrative qui est requise à la matière. Il y a beaucoup de fausses cartes-grises et nous allons des mois à venir mettre un terme à cette situation parce que nous allons conclure un contrat en BOT avec une société allemande », dit-il, annonçant des mesures prises par son gouvernement pour résoudre ce problème.

« Nous allons avoir des cartes grises qui seront digitalisées, qui sont biométriques et qui vont nous permettre d’éviter cette fraude qui s’est généralisée. Tout ceci sera accompagné d’un renouvellement des permis de conduire, nous auront bientôt des permis de conduire biométriques et ça aussi c’est dans le cadre d’un BOT, c’est-à-dire que l’Etat guinéen ne débourse aucun franc, au contraire c’est une opération qui va générer des ressources dont certaines vont être transférées au trésors public guinéen », ajoute le ministre.

« Nous allons donc faire en sorte que les permis de conduire soient infalsifiables et là c’est à court terme. Je ne parle pas là d’un projet ou d’une idée de projet, je parle d’un contrat en cours d’exécution et c’est une question de semaine ou de mois. Nous avons fait des statistiques au Ministère des transports et elles sont ahurissantes, 80% des permis guinéens sont des faux permis parce qu’il n’y a aucun élément de sûreté sur les permis de conduire », conclut le patron du département des transports .

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39