Aboubacar Sylla, ministre des Transports : ‘’je suis engagé à 100% pour la réussite de ce gouvernement’’

Présent ce lundi 18 février, devant la presse pour parler du bilan et des perspectives de son département, le ministre Aboubacar Sylla a dit assumer sa loyauté vis-à-vis du Gouvernement. Lisez !

Vous êtes officiellement le porte-parole du gouvernement, mais on ne vous entend pas sur le terrain politique, notamment les crises récurrentes. Qu’est-ce qui explique ce silence ?

« Je l’ai dit plusieurs fois dans les médias qu’un porte-parole du gouvernement n’est pas le décideur. Lorsqu’il y a un événement, le porte-parole ne se précipite pas pour donner sa position. La première ligne de communication dans un gouvernement, c’est le chef du département, c’est le ministre de tutelle, celui qui est proche de l’événement, celui qui a toutes les données, toutes les informations, qui communique. C’est lorsque l’événement a pris une dimension d’une certaine envergure, devenu multisectoriel ou devenu international et que le gouvernement s’est réuni pour adopter une position commune, que le porte-parole se fait le droit de communiquer cette position aux médias. C’est ainsi que je conçois la notion de porte-parole. Ce n’est pas un problème d’engagement, à partir du moment où j’ai accepté d’entrer dans le gouvernement, je suis engagé à 100% pour la réussite de ce gouvernement et je mettrai toutes mes compétences et toutes mes qualités et tous mes talents à la disposition du gouvernement pour sa réussite. Je n’ai aucun état d’âme, aucun complexe par rapport à cela. Que cela soit clair parce que je vois des arrières pensées en matière de question. Je suis engagé dans ce gouvernement, je m’engagerai et je me battrai pour que ce gouvernement réussisse. Vous connaissez la célèbre expression qui dit : gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Le gouvernement a une mission de service public, chacun dans son département est là pour résoudre les problèmes des Guinéens et de tous les Guinéens quelle que soit leur audience, dans le secteur qui leur est confié »

Propos recueillis par Youssouf Keita