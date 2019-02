MATD : Bouréma Condé confère avec les gouverneurs de région et préfets

Trois jours après la tenue des états généraux de la Décentralisation et du Développement local, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général Bouréma Condé, a reçu ce lundi 18 février dans la salle de réunion de son département les gouverneurs de région et les préfets du pays.

L’objectif de la rencontre était de partager avec ces administrateurs territoriaux les leçons tirées des Etats Généraux de la Décentralisation et du Développement local et de travailler sur les perspectives d’application des recommandations.

Dans son intervention, monsieur le ministre a rappelé que les Etats Généraux ont eu pour cadre le Palais du peuple à Conakry mais que l’effectivité du travail ce sera dans les régions, les préfectures, les communes, les districts et les secteurs de la Guinée. C’est à ce niveau, indiquera-t-il, que va se jouer le véritable rôle de l’Agence nationale de financement des collectivités (ANAFIC).

Il fera comprendre qu’à partir des 15% du revenu minier et à partir de l’assistance des partenaires techniques et financiers, la tâche ne sera plus de tout repos pour les administrateurs territoriaux dans leur rôle de tutelle des maires élus.

Il fera sienne la position de Monsieur le président de la République, Chef de l’Etat, Pr. Alpha Condé, qui a voulu, par ce mécanisme et parallèlement à la macroéconomie, aux grands travaux d’ensemble (électrification, bitumage des routes, etc.), que le citoyen lambda puisse constater ce qu’il y a eu comme changement dans sa vie quotidienne par rapport à que ce que génèrent nos mines, par rapport à la richesse de notre agriculture.

Avec les gouverneurs de région et les préfets, le général Bouréma Condé, en homme de terrain et en administrateur avisé, a ainsi tiré les leçons des récents Etats Généraux de la Décentralisation et du Développement local, défini les perspectives, tout en annonçant qu’il tiendra à l’application des recommandations comme à la prunelle de ses yeux.

Au nom de l’ensemble des gouverneurs et préfets présents à la rencontre, Mme Cissé Hadja Sarangbè Camara, la gouverneure de la région administrative de Kindia, a remercié Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Pr. Alpha Condé, le Premier ministre, chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana et le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général Bouréma Condé, pour toutes les dispositions salutaires prises pour booster le développement de nos collectivités et rendre facile la tâche des administrateurs territoriaux sur le terrain.

Service Communication du MATD