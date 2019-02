RDC : le fastueux mariage du directeur de cabinet du président Tshisekedi crée un tollé

Les fastes qui ont entouré le mariage du directeur de cabinet du nouveau président congolais Félix Tshisekedi ont provoqué une polémique sur les réseaux sociaux en République démocratique du Congo, alors que l’un de ses proches a dénoncé une « exagération ».

Les festivités liées au mariage de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Tshisekedi et d’Hamida Shatur, ont débuté le 14 février par la rencontre des familles des mariés, suivie d’une cérémonie civile le lendemain, avant de s’achever par une soirée dansante samedi.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos sur toutes les étapes sont partagées, y compris le passage de la mariée, issue d’une famille indienne installée en RDC, auprès de sa coiffeuse.

Plusieurs internautes se sont amusés à détailler la dot versée à la famille de la mariée et à la mariée, selon la coutume en RDC: « 150.000 dollars, 32 vaches, une bague en diamant d’une valeur de 100.000 dollars, c’est le mariage du siècle », a ainsi écrit Hercule Mumbala, des chiffres similaires à ceux rapportés par d’autres sources et qui ont choqué, dans un pays parmi les plus pauvres au monde.