Siguiri/ Cheick Oumar, fédéral de l’UFDG jette l’éponge : ‘’on m’a dit que nous avons pris leur parti en otage’’ (corrigé)

Cheick Oumar Magassouba, longtemps secrétaire fédéral de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a rendu le tablier ce dimanche, 17 février. Il l’a annoncé sur la radio Nabaya de Siguiri.

Selon lui, c’est en 2010 qu’il a intégré le parti d’Elhadj Cellou Dalein Diallo et occupé un poste de responsabilité le 23 Mars 2017.

« J’ai intégré ce parti pour un objectif : c’est faire une union. Mais, aussi ce que j’ai vu en 2010, les Peulhs ont été victimes de beaucoup de choses. C’est pourquoi je me suis sacrifié mais ce n’est pas possible, c’est un parti ethnique, raciste, de division. Je me retire aujourd’hui, sinon il y a eu beaucoup de tracasseries, On s’est beaucoup battus », explique Cheick Oumar Magassouba qui a remercié le parti au pouvoir pour « sa sagesse, sa moralité » depuis qu’il a intégré l’opposition.

« Certains m’ont dit que nous avons pris leur parti en otage, c’est pourquoi je me retire avec beaucoup de personnes, même certaines sous-préfectures les papiers sont en route, le secrétaire fédéral des jeunes, secrétaire général section 3, secrétaire général administratif section 3 », annonce le conseiller communal de l’UFDG qui signale qu’il reste pour le moment sans parti.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

