TPI de Labé / Assassinat de la vieille Diouhé: le père charge le fils à la barre 

Les travaux des audiences criminelles du tribunal de première instance de Labé ont vu défilés ce lundi 18 février 2019, à la barre, les accusés Mamadou Alpha Diallo, Amadou Sadio Diallo, Mamadou Aliou Diallo, Alassane Keïta et Abdoulaye Camara (décédé) dans l’affaire d’assassinat de la vieille Diouhé Bhoye Diallo le 27 Août 2017.

Dans son intervention de circonstance, le président dudit tribunal, Laye Kourouma a rappelé à l’accusé, Mamadou Alpha Diallo qu’il est poursuivi pour assassinat et que les enquêtes ont permis son arrestation et que son fils Amadou Sadio Diallo, l’accuse de travailler avec du sang humaine.

Des accusations rejetées en bloc par l’accusé, avant de préciser : « Je ne connais rien dans cette affaire de meurtre. Je suis là à cause de mon fils car, la tête de la vieille a été découverte devant la porte de la chambre de mon fils Sadio. Tout ce que mon fils a dit, ce n’est pas vrai, je ne connais rien dans cette affaire. Déjà, ma mère m’avait informé qu’il est déréglé mental. A mon retour de Bissau, je l’ai trouvé avec une fossile et après une altercation, j’ai pu récupérer la fossile. Je suis sûr que c’est mon fils qui a assassiné la vieille. Mais comme il avait plus de force que moi, je ne pouvais pas l’arrêter »

Par ailleurs, le procureur Ansoumane Dounoh a rappelé que Mamadou Alpha Diallo a négligé de soigner son fils. Dans sa défense, l’avocat de l’accusé Me Alpha Mariam Diallo lui a demandé s’il a été surpris de ce crime que son fils a commis. En réponse, Mamadou Alpha Diallo a répondu par l’affirmatif. Car, dit t-il, son fils n’avait jamais blessé une personne avec une arme. Donc, a-t-il mentionné, c’est pourquoi j’ai négligé de lui soigner.

Pour cet avocat de la défense, quand ton fils qui a plus de 18 ans est auteur de ce type de drame, tu es civilement responsable, mais ça ne conduit pas en prison. Appelé à la barre, Mamadou Aliou Diallo accusé d’association de malfaiteurs a, à son tour nié les faits.

Tidiane Diallo, correspondant à Labé