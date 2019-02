Wade de retour à Dakar : « je ne dirai rien »

Le Pape du Sopi était très attendu sur les raisons de son déplacement à Conakry. Devant faire une déclaration à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd), c’est finalement au Terrou-bi qu’il donne rendez-vous aux journalistes. Mais, au finish, il refusera de se prononcer sur la question. « Je ne dirai rien », répondra-t-il.

« Wade et Hollande ne se sont pas vus »

À la place de Me Wade c’est Amadou Sall qui a fait une déclaration pour revenir sur les raisons du déplacement de Wade à Conakry. D’après l’ancien ministre de la Justice, la rencontre a porté, entre autres, sur la stabilité dans la sous-région. D’après Me Sall, le président Alpha Condé a également exprimé son inquiétude par rapport à la situation politique au Sénégal.

Sur la médiation annoncée de François Hollande, la robe noire précise qu’il n’en est rien. « Il n’a jamais été question de médiation pour faire revenir Wade sur sa décision initiale. D’ailleurs Wade et François Hollande ne se sont même pas vus », fait savoir Me Amadou Sall.

