Déguerpissement du centre directionnel de Koloma : ‘’nous irons jusqu’au bout…’’ (ministre Ibrahima Kourouma)

La récupération des domaines de l’Etat reste toujours l’une des préoccupations majeures du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du territoire. Ce mardi 19 février, il a déclenché une vaste opération de déguerpissement des occupants illégaux du centre directionnel de Koloma, dans la commune de Ratoma. Ce, après l’expiration du délai qui avait été donné à ces occupants de libérer ledit centre directionnel.

Présent sur les lieux en compagnie du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, le ministre de la Ville, Dr Ibrahima Kourouma a déclaré que cette opération de déguerpissement ira jusqu’au bout.

« Je crois que dans un premier temps, il faut faire un rappel. Il y a le décret 211 qui a été signé en 1989, qui fait du centre directionnel de Koloma comme étant un domaine réservé de l’Etat. Il y a eu un premier déguerpissement qui a eu lieu et les gens ont continué à s’installer illégalement, sachant bien que c’est un domaine qui appartient à l’Etat. Le Président de la République, Pr Alpha, dans son souci de faire que le Guinéen ait un cadre de vie décent, tant sur le plan du travail que sur le plan de vie, a souhaité faire en sorte que notre capitale change. Il y a eu le schéma directeur de Kaloum 2040 et il y a Grand Conakry vision 2040 qui fait en sorte qu’il doit avoir forcément du déplacement du centre administratif sur Koloma. Vous savez, malheureusement, on a un sens à Conakry. Tous les matins, tout le monde se lève pour la ville parce que c’est là où se trouvent l’administration publique et privée, c’est le centre des affaires et il n’y a qu’un seul pôle. Le Président Alpha Condé, dans ce souci de faire en sorte que la ville soit décongestionnée et que chaque Guinéen puisse se sentir à l’aise, s’est investi pour avoir ce schéma directeur de Koloum vision 2040 et de Grand Conakry 2040. Pour lui, le centre directionnel qui est un domaine de l’Etat, doit être mis à profit pour que l’administration publique et les grands centres d’affaires soient transférés à ce niveau », a-t-il dit.

Poursuivant, il a fait savoir que les instructions du président Alpha Condé adressées à son département sont très claires. « Le Président de la République a instruit le Ministère de la Ville, non seulement de travailler pour la construction des réserves foncières, mais aussi de faire en sorte que les domaines réservés de l’Etat soient récupérés. Ce que nous faisons aujourd’hui rentre dans cette ligne. C’est-à-dire faire en sorte que les domaines de l’Etat soient récupérés et mis à la disposition du gouvernement. Je voudrais dire qu’ici que les instructions du Chef de l’Etat sont très claires. Tous les domaines appartenant à l’Etat vont être récupérés et il faut que les gens comprennent que nous allons les récupérer sans état d’âme parce que ceux qui sont installés ici aujourd’hui, savent ou ont assisté à la première démolition qui a eu lieu sur ce site. Ce que nous avons commencé aujourd’hui ne s’arrêtera lorsque que le centre directionnel sera complètement dégagé. Il n’est pas question pour nous d’y mettre fin, nous avons commencé aujourd’hui et nous irons jusqu’au bout pour que l’Etat puisse faire ses investissements », assure le ministre Kourouma.

