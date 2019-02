HUAWEI va planter les « Graines » pour le développement de TIC de Guinée (communiqué)

GRAINE DE L’AVENIR

A PROPOS DE HUAWEI TECHNOLOGIES

Huawei Technologies est un des leaders mondiaux des technologies de l’information et de la communication (TIC) ayant comme missive d’améliorer nos interactions et notre productivité dans le monde de la télécommunication. L’entreprise avec plus de 30 ans d’expérience dont les services sont utilisés dans plus de 170 pays est aussi reconnue comme étant l’un des premiers fournisseurs mondiaux de « réseaux de nouvelles générations ».

En tant que premier pionnier dans le domaine de la 5G, Dès l’année 2009, Huawei a déjà lancé le programme de la recherche de 5G. Jusqu’à présent, Huawei a finalement réalisé le déploiement complet de la 5G et cela permet à Huawei de diriger le monde vers l’ère de la 5G.

Installée en Guinée depuis 2006, Huawei accompagne le pays dans des projets favorisant l’accès aux dernières technologies :

Coopération avec le gouvernement sur le Projet Backbone National de Guinée.

Coopération avec l’Université de Conakry (Dote un laboratoire de télécommunication et dote une bibliothèque numérique avec l’Embassade de Chine ).

Accomplissement des responsabilités sociales de l’entreprise (Assistance sociale, distribution des vivres aux plus pauvres, sponsoring des activités sportives…etc).

Coopération avec les opérateurs de téléphonie mobile en Guinée.

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME « GRAINE DE L’AVENIR »

Cette année, avec la coopération du Gouvernement Guinéen, Huawei va lancer le programme de « Graine de l ‘Avenir » en visant à renforcer les capacités des jeunes dans le secteur TIC en vue de propager les informations de technologies de haut-niveau en Guinée.

Le programme de « Graine de l’avenir » a déjà été mis en œuvre dans plusieurs pays et plus précisément dans le continent africain en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso et en Algérie.

Cette fois-ci, pour ce programme, ce sera au total cent (100) étudiants sélectionnés qui seront formés aux TIC durant une semaine en Guinée dont à terme dix (10) meilleurs seront retenus après deux concours (écrit et oral) pour une formation de haut niveau en Chine au siège de Huawei Technologies.

CONDITIONS DE CANDIDATURE

Les candidats devront se conformer aux conditions suivantes :

Etre titulaires d’un BTS obtenu entre 2016 et 2018 ou justifier d’un BAC + 3 ou plus dans les filières Réseaux Informatiques et Télécommunications, Informatiques et Développement d’Application ou toute autre discipline équivalente.

Posséder une bonne maitrise du français à l’oral et à l’écrit et une bonne connaissance de l’anglais sera un atout (Formation en anglais à l’époque de Chine) .

L’âge des candidats devra être inférieur à 28 ans au 31 Décembre 2019.

Seuls les diplômes des écoles reconnues par le ministère de tutelle pourront faire acte de candidature. Il faudra soumettre un extrait de naissance, une copie certifiée du diplôme et une photo.

CONTACT

Les intéressés sont priés d’envoyer leur dossier complet à l’adresse e-mail suivante avant la date d’échéance « le 1 Mars 2019 ».

Adresse e-mail : gntalentict@huawei.com

Remarque : Chaque candidat pourrait envoyer les documents dans un email pour une bonne impression et aussi pour la efficacité.