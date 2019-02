Karim Wade à Conakry ? ‘’Une nouvelle bénie’’ pour Kassory

Le récent voyage de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade à Conakry n’a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Karim Wade, récemment condamné dans son pays et contraint à l’exil au Qatar pourrait choisir de vivre un temps dans un pays de la sous-région. Et la Guinée, -même si l’option n’a pas été en tête du menu entre Alpha Condé et Wade- serait la destination prisée du fils Wade. Non pas seulement pour veiller sur le régime de son rival de président Macky Sall, mais aussi pour ses petites affaires.

Selon nos informations, Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre guinéen est un très bon ami à Karim avec qui il échange régulièrement. Karim à Doha, Kassory à Abu Dhabi. Les deux hommes seraient même des complices. Alpha Condé l’a lui-même révélé lors de ses vacances à Popenguine, dans le département de M’bour.

« On a dit que Kassory est l’ami de Karim Wade, donc Karim va venir en Guinée. Mais Karim a beaucoup d’amis au Sénégal aussi », avait dit le président Condé à un journal sénégalais en octobre dernier.

Noumoukè S.