L’expertise de Kabiné Komara sollicitée au forum de Bamako sur la Sécurité Alimentaire et l’immigration 

Du 20 au 23 février prochain, se tiendra à Bamako la 19eme Session annuelle de la Fondation Forum de Bamako (FFB), l’événement intellectuel dont s’enorgueillit le Mali depuis bientôt 20 ans et pour cause !

La FFB est le lieu où se rencontrent fréquemment une brochette de diplomates, d’experts africains et internationaux, des grandes institutions internationales ainsi que des sommités du monde académique venant des 5 continents autour d’un thème toujours mobilisateur et actuel.

Par sa crédibilité, la FFB draine la plupart des médias majeurs d’Afrique et d’ailleurs car, sans langue de bois, les débats y sont d’une haute facture.

Cette année, l’ancien Premier Ministre guinéen Kabiné Komara qui est un des membres de cette Fondation africaine de référence interviendra à quatre niveaux.

Dès le 20 février, dans la matinée, il sera l’invité de Radio France Internationale (RFI) dans une émission spéciale de Guan Gomez pour répondre par téléphone aux auditeurs du continent sur la problématique de l’insécurité alimentaire et de l’immigration irrégulière.

Ensuite, à la demande de l’institution « Policy Center for New South », il interviendra dans l’après-midi dans le panel ayant pour objet » Comment Réussir la Transformation Structurelle Des Economies Africaines ? Quel Modèle de Développement pour l’Agriculture Africaine ? »

Enfin, il sera l’invité d’Alain Foka dans le débat africain consacré à l’immigration intra-continentale.

Les discussions promettent d’être assez pointues car le Policy Center for New South est un centre de recherche spécial basé au Maroc et dont le crédo est d’être un incubateur de nouvelles idées et d’anticipation pour éclairer les décideurs de l’Hémisphère Sud dans des domaines aussi variés que le Géopolitique et les Relations Internationales, la Sécurité Alimentaire, les questions économiques et de Finances Internationales.

A partir du 21 février et pour 3 jours, après l’ouverture des travaux par le chef de l’Etat malien Ibrahim Boubacar Keita (IBK) du Forum proprement dit, les participants auront à plancher sur les différentes facettes du Thème du Forum à savoir :

« Immigration : Quelle dynamique entre l’Europe et l’Afrique ? Opportunité ou menace pour les pays d’accueil ? Construire des Ponts ou construire des murs ? Que faire ensemble ? ».

Sur ces questions sensibles et très actuelles, l’ancien Premier ministre guinéen Komara est sollicité pour partager son expertise sur les Solidarités Africaines à promouvoir pour améliorer rapidement les conditions socio-économiques des populations dans les pays de départ des migrants.

Décidément, la semaine s’annonce riche à tous points de vue pour un enrichissant partage d’expériences dont les conclusions devront éclairer bien de décideurs et institutions régionales et internationales.

Sékou Kéita