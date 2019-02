Kindia : un apprenti chauffeur perd la vie après un éboulement à la carrière de Koliady

Un apprenti chauffeur a perdu la vie hier mardi 19 février suite à un éboulement à la carrière de Koliady, dans la commune urbaine de Kindia. Selon nos informations, la victime est âgée de 13 ans originaire de Benna Moussayah.

Située à la périphérie de la ville de Kindia, C’est aux environs de 13 heures, qu’a eu lieu ce drame tuant Sékou Diallo et blessant une autre personne.

Interrogé sur le déroulement de ce drame, Moussa Diallo syndicaliste présent à la carrière répond : « C’est aux environs de 13 heures au moment où les jeunes travaillaient c’est-à-dire chargeaient un camion lorsqu’une partie de sable s’est détachée et tombée sur deux de nos travailleurs. Le premier du nom de Sékou Diallo a été touché à la tête et le deuxième au niveau de ses pieds. C’est en cours de route que le premier touché à la tête a rendu l’âme et a été enterré hier dans son village natal tandis que l’autre est à l’hôpital pour des soins médicaux ».

Les travailleurs de cette carrière où les habitants de Kindia s’approvisionnent en sables et graviers sont exposés à d’énormes risques, a souligné Monsieur Toupou, envoyé de la commune au niveau de ladite carrière.

« À chaque jour, nous formulons des conseils à ces jeunes de faire doucement car les éboulements ici proviennent par surprise donc il faut être prudent. Ces jeunes font les travaux ici tout en acceptant le risque qui encourent », souligne-t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

623 .08.09.10