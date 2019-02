TPI de Dixinn : Cellou Dalein porte plainte contre les forces de l’ordre (copie)

Suite à l’attaque de son véhicule samedi 16 février dernier alors qu’il revenait d’une tournée internationale, le chef de file de l’opposition guinéenne vient de porter plainte par le biais de son avocat contre les forces de l’ordre.

Dans cette plainte déposée ce mercredi 20 février au procureur près le tribunal de première instance de Dixinn, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et deux de ses avocats accusent les forces de l’ordre de tentative d’assassinat, de coups et blessures et de destructions de biens privés.

Thierno Sadou Diallo