TPI de Labé : un homme de 56 ans tente de violer une fillette de 6 ans et prend 3 ans de prison

La troisième journée des audiences criminelles se poursuit au tribunal de première instance de Labé avec au rôle plusieurs dossiers dont la tentative de viol sur une mineure en octobre dernier à Dombi, dans Daka. Dans ce dossier, c’est un homme âgé de 56 ans du nom de Mamadou Sarifou Diallo qui est cité pour tentative de viol sur la fillette Mamadou Maladho Diallo, âgée de 6 ans. À la question de savoir s’il reconnaît les faits, le prévenu de répondre : ‘’j’ai voulu violer la fillette mais Dieu n’a pas voulu. Je me suis déshabillé et je me suis couché sur elle. Je demande pardon pour rejoindre mon village et je veux plus répéter si je sors de cette affaire ».

Quant à l’avocat de la défense, il a rappelé que le prévenu a agi sous l’effet d’une force maléfique.

Néanmoins le Président du tribunal a signifié que les expertises médico-légales ne prouvent pas que l’accusé souffre de défiance mentale.

Finalement, le procureur Ansoumane Dounoh a requis 10 ans de prison ferme contre Sarifou Diallo.

»Du fait que le prévenu a reconnu les faits. Il dit qu’il s’est déshabillé pour violer la fillette. Que si ce n’était pas l’intervention du voisinage il allait pénétrer la fille, chose qu’il a reconnue. Donc, je demande qu’il soit retenu dans les liens de la culpabilité et de le condamner à 10 ans de prison »

Malgré les plaidoiries de Me Alpha Mariam Diallo, le Président du tribunal va condamner Mamadou Sarifou Diallo à 3 ans d’emprisonnement ferme.

Tidiane Diallo, correspondant à Labé

