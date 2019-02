Arrête sur image/ L’ancien président Robert Mugabe, le combattant au repos

Ici, à la cérémonie de signature de l’accord de paix à Bamako, en mai 2015, livrant l’un de ses meilleurs discours….

Lui, c’est Robert Gabriel Mugabe, ancien président du Zimbabwe. Il a un nom et un prénom. Ses discours pour la renaissance du continent africain et contre le néo-colonialisme ont fait de lui l’un des Africains les plus respectés de ces 50 dernières années. Aujourd’hui (21 février), âgé de 95 ans, le combattant est au repos…

