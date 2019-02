Bah Oury : ‘’je serai président l’UFDG et candidat en 2020’’

Le vice-président –écarté- de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Bah Oury ne s’avoue pas vaincu. Si les responsables du principal parti de l’opposition ont déjà fait le deuil de son retour au sein du parti en refusant sa main tendue, l’animateur national du ‘’Renouveau’’ lui vise plus haut.

Contacté par radio GPP [de Labé], l’ancien ministre de la réconciliation nationale a soutenu qu’il sera candidat aux élections législatives et à la présidentielle à venir en Guinée. Il précise que c’est sous le label de l’Ufdg -parti que dirige actuellement l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo- qu’il se présentera à ces consultations électorales.

« Moi Bah Oury, j’ai longtemps cédé pour qu’on puisse grandir, pour qu’on puisse avoir de la force. Mais tout ça n’a rien apporté de positif, ni à ma propre personne. Au contraire, cela a contribué à m’empêcher d’atteindre mon objectif. Et à empêcher les personnes qui m’aiment et qui ont confiance en moi d’atteindre leur objectif. Moi Bah Oury, si Dieu le veut je ne me rallierai plus derrière quelqu’un. Si Dieu le veut, moi Bah Oury je serai candidat à l’élection présidentielle de 2020. Si Dieu le veut, je serai la tête de liste aux élections législatives. Dans ce cas, toute personne qui voudrait collaborer avec moi, les portes sont grandement ouvertes pour elle. Si Dieu le veut, je serai président de l’Ufdg. Si c’est le contraire, Dieu nous donnera une autre solution pour présenter une liste aux législatives et je serai candidat à la présidentielle de 2020 », assure M. Bah qui a signé vendredi la charte de la Convergence de l’opposition démocratique (COD), une alliance opposée à la bipolarisation de la vie politique en Guinée.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

