DATU : remise par la fondation KPC d’un don de matériels informatiques et bureautiques au Ministère de la Ville

La fondation KPC pour l’humanitaire, représentée par son administratrice générale, Madame Yansané Bintou TOURÉ a procédé, ce vendredi 22 février, à la remise d’un important don composé de matériels informatiques et bureautiques au Ministère de la ville et de l’aménagement du territoire en présence du ministre Dr Ibrahima Kourouma, de son secrétaire général et de plusieurs hauts responsables de son département.

La cérémonie a eu lieu dans l’enceinte de la Direction nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (DATU) sise à Coléah, dans la commune de Matam.

Dans son discours de circonstance, Dr Ibrahima Kourouma, le ministre de la ville et de l’aménagement du territoire a remercié le donateur qui n’est autre que M. Kerfalla Camara (KPC), PDG du groupe Guicopres et Président de la Fondation KPC pour l’humanitaire. Il a promis que le don sera utilisé à bon escient tant au Ministère que dans les services décentralisés à l’intérieur de la Guinée profonde.

Ledit don est composé de :

A)- Matériels informatiques : 15 ordinateurs fixes, 6 ordinateurs portables HP, 6 Imprimantes multifonctions, 15 onduleurs 650 VA 15 Rallonges

B)- 185 cartons composés de matériels bureautiques dont : 5 bureaux directeurs, 5 armoires directeurs, 5 bureaux de dimension 160, 5 armoires de dimension 160, 5 bureaux de dimension 140, 5 armoires de dimension 140, 15 fauteuils directeurs, 30 fauteuils visiteurs.

Étaient présents aux côtés de l’administratrice générale de la fondation KPC pour l’humanitaire Madame Yansané Bintou TOURÉ; Dr Pierre Ismaël Camara, conseiller personnel du PDG du groupe Guicopres, Mory CAMARA, Conseiller chargé de mission du PDG du groupe Guicopres, Madame Tigui KEITA, assistante du PDG du groupe Guicopres, Cheick Souaré, Conseiller chargé de la communication du PDG du groupe Guicopres.

Aboubacar SAKHO

Conseiller spécial/ attaché de presse auprès du PDG du groupe Guicopres