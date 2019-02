Ecole de la police de Kagbélen: fin de formation pour la police, gendarmerie... sur la biosécurité

Clôture des travaux de la formation des formateurs sur la biosécurité, ce vendredi à l’école de la police nationale de Kagbélen. Une initiative de l’ambassade américaine en Guinée, en collaboration avec le secrétariat de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol), à travers le projet Rhino.

Durant quatre jours de travaux intenses, les 30 participants, venus de différents départements de la santé publique, de l’élevage, de la police et de la gendarmerie ont été outillés sur des mesures de biosécurité afin de maîtriser des grandes flambées épidémiques dans le pays.

Selon, le directeur général adjoint de l’école de la police nationale de Kagbélen, Mohamed Lamine Nabé, « la formation dont il est question s’articule sur le projet rhino, qui consiste à renfoncer la capacité des pays membres en mettant en œuvre des mesures efficaces pour maîtriser les grandes flambées épidémiques et pour assurer la sûreté publique de manière adéquate ».

Donc, ajoute-t-il, la collaboration plurielle institutionnelle et des formations continuent sont nécessaires. Le projet rhino s’appuie sur des activités menées dans la région pour les services d’application de la loi. En réponse directe à la crise qui a frappé l’Afrique de l’ouest en mettant l’accent sur la biosécurité et sur les principaux enseignements tirés de la tombée d’Ebola, il y’avait donc pour objectif de renforcer la collaboration et la coopération sur les problèmes à la communication et aux partages d’informations aux relations avec des médias, à l’évaluation des menaces, risques aux opérations d’application de la loi et aux interactions avec les autres services« .

« Il est donc possible de s’attendre que le projet renforce la préparation et les capacités de réponse à une flambée épidémique naturelle, accidentelle ou intentionnelle grâce au renforcement de la coopération institutionnelle. En amélioration de la communication entre les services et les grands publics à la meilleure intégration des services chargés de l’application de la loi en vue d’améliorer la réponse rapide apportée à ces événements », a-t-il rappelé.

Au nom des participants, Madame Sangaré Joséphine Bakama a remercié le département américain pour cette initiative avant de l’inviter à continuer dans ce sens.

De son côté, le conseiller politique à l’ambassade des USA, Chukwudi Nwadibia, a encouragé les participants, tout en réitérant l’engagement des Etats-Unis d’Amérique à toujours accompagner la Guinée.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22