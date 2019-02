L’artiste Sékouba Bambino est à Conakry pour un gala humanitaire 

Invité par le Rotary club Conakry, l’avion de l’artiste guinéen, Sékouba Bambino a atterri ce vendredi 22 février aux environs de 18 heures à Conakry. Il est question pour l’ambassadeur de la musique du terroir de venir offrir un concert humanitaire ce samedi à l’hôtel Sheraton.

Devant les caméras, Sékouba Bambino s’est réjoui de cette invitation et a promis de donner le maximum de lui-même pour la réussite de l’événement.

» Suis très content d’être là une fois encore, cette fois-ci c’est pour une cause humanitaire. Vous savez que je suis ambassadeur, en même temps un père de famille. Donc, quand ce sont des causes humanitaires, mon obligation est de faire tout pour être là. Cette fois-ci, il faut reconstruire une école qui se trouve à Boké-centre. Ils m’ont contacté et j’ai dit que je vais les accompagner parce que c’est tout à fait normal », a-t-il indiqué

Ce gala de charité organisé par le Rotary Club Conakry est prévu à partir de 21heures à l’hôtel Sheraton. Déjà, plusieurs artistes sont en lice pour venir non seulement égayer le grand public mais aussi l’inviter à contribuer pour l’octroi d’un fond qui servira à la reconstruction de l’école primaire de Kanfarandé, située à Boké-centre.

Mohamed Cissé

