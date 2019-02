Le Groupe GUICOPRES offre de matériels bureautiques et informatiques au Ministère de la Ville 

Dans le cadre son programme d’assistance, le Groupe GUICOPRES à travers sa « fondation KPC pour l’humanitaire » vient d’offrir un important lot de matériels bureautiques et informatiques au Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire.

La remise officielle de ce don s’est déroulée ce vendredi 22 février, dans les locaux de la direction nationale de l’Urbanisme et de l’Habitat sise à Coléah entre le ministre Dr Ibrahima Kourouma et une forte délégation de ladite fondation conduite par son administratrice générale, Mme Yansané Bintou Touré.

Selon l’administratrice de la fondation, « ce don converge exactement avec les cinq axes stratégiques de la fondation KPC pour l’humanitaire. Donc, aujourd’hui on a offert 75 cartons de matériels informatiques et 185 cartons de matériels bureautiques. Le don est composé d’ordinateurs, de rallonges, d’imprimantes, d’onduleurs et de fauteuils pour les services qui seront identifiés par le Ministère de la Ville… »

Heureux de recevoir cet important don, le ministre Ibrahima Kourouma a chaleureusement remercié le donateur pour sa générosité en faveur de son département. « Pour nous, ce geste a une importance capitale. Vous savez, comme le dit très souvent le Président de la République, Pr Alpha Condé, la numérisation et l’informatisation que nous faisons ont un acquis très important parce qu’ils nous permettent de sécuriser le travail qui est fait. La numérisation nous permet non seulement d’aller vite, mais aussi d’avoir la mémoire et la mémoire est infalsifiable. Notre Ministère travail aujourd’hui pour faire en sorte que nous soyons complètement dans le numérique. Ce travail ne peut pas être fait sans ce que vous nous envoyer aujourd’hui. Pour faire la numérisation, il faut obligatoirement des appareils informatiques », a-t-il mentionné entre autres.

Poursuivant, il a rassuré que le donateur. « Ce qui nous a été remis aujourd’hui sera utilisé à bon escient. Vous nous aider dans le cadre de la numérisation, mais aussi dans le cadre du confort. Quand vous avez un cadre professionnel qui n’est pas descend, vous êtes pressés de rentrer à la maison. Mais quand vous travailler dans les conditions les meilleures, vous perdez assez de temps au bureau et vous êtes même souvent pressé le matin de revenir au bureau. Ce que vous nous faites aujourd’hui va dans le sens l’amélioration de nos compétences et dans l’amélioration du travail qui doit être fait. Une fois encore, grand merci pour le geste… »

Youssouf Keita

