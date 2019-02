Matoto : Mamadouba Tos Camara, nouveau maire prend fonction (discours)

L’homme d’affaires Mamadouba Tos Camara a pris fonction vendredi à la tête de la commune de Matoto, la plus grande du pays. Dans son discours devant une foule acquise à sa cause, le premier responsable de Matoto a promis de s’attaquer avec son équipe à l’insalubrité. Discours…

Monsieur le chef de cabinet, représentant monsieur le gouverneur de la ville de Conakry ;

Mesdames et messieurs les hauts cadres du gouvernorat de Conakry ;

Mesdames et Messieurs les vices maires et conseillers communaux ;

Monsieur le secrétaire général de la commune ; mesdames et messieurs les directeurs et chefs des services communaux ;

Chers invités

Mesdames et messieurs, à vos rangs et grades confondus

C’est avec beaucoup d’émotion, de sincérité et de fierté que nous prenons la parole en tant que nouvelle équipe à la tête de la commune de Matoto. Avant tout propos, permettez-nous d’orienter nos pensées pieuses à notre grand regretté frère, ami et collaborateur Dr Mohamed Koumandjan Keita, qui a présidé la destinée de cette grande commune durant ces sept dernières années et qui, malheureusement, a tiré sa révérence à la veille de notre installation. Sur ce, je vous demande d’observer ensemble, une minute de silence en sa mémoire.

Mesdames et messieurs,

Je ne saurai commencer sans exprimer ma profonde gratitude à son excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République pour cette gigantesque œuvre de restauration de la démocratie à la base, c’est-à-dire celle qui consiste à rapprocher et à responsabiliser les communautés elles-mêmes dans la gestion des affaires publiques.

Pour ces hauts faits, je lui rends un vibrant hommage et m’empresse de lui réitérer mon indéfectible soutien pour les incessantes bonnes actions au bénéfice de nos braves et laborieuses population. Que Dieu l’assiste.

Nous remercions également le RPG Arc-en-ciel, les partis alliés, les candidats indépendants, la brave population de Matoto et l’ensemble des conseillers élus du peuple au compte de la commune de Matoto, d’avoir par leurs choix, placé leur confiance en notre nouvelle équipe désormais à la tête de la Mairie de Matoto.

Pour notre part, ceci n’est pas une victoire individuelle, mais la suite logique d’un combat continu en synergie, d’acteurs investis d’une volonté inlassable et patriotique de contribuer au développement socio-économique et politique de notre chère nation. Notre nouvelle équipe est fière d’avoir réalisé aujourd’hui, pour cette population de Matoto, ce grand rêve. C’est par ces mots que nous reconnaissons et mesurons la lourdeur de la mission qui est la nôtre. Pour ce grand chantier, l’attente des populations est immense. Et pour cela, nous nous engageons à faire une gestion transparente, crédible basée sur un management consultatif.

Sachez, chers conseillers, que pour l’atteinte des objectifs qui sont les nôtres, nous devons nous mettre au-dessus des clivages politiques, car la commune de Matoto est la vitrine de la capitale. Elle est aujourd’hui la plus conviviale en raison de la coexistence pacifique de presque tous les partis politiques évoluant dans notre pays, mais également la plus cosmopolite. Ses riches potentialités socio-culturelles et économiques interpellent toute bonne volonté à engager l’énergie nécessaire et dynamique sans faille pour relever les défis qui assaillent cette passible population. Par conséquent, elle a besoin et mérite une équipe forte et dynamique, unie par le seul souci d’alléger les souffrances de la population et de remplir le mandat que cette dernière lui a confié. C’est cet esprit de collégialité que la population attend de nous.

Mesdames et messieurs

Notre travail sera caractérisé par la lutte que nous mènerons immédiatement sur certains chantiers. À titre de ces urgences, nous pouvons citer, entre autres :

1- la question de l’insalubrité et les problèmes sanitaires ;

2-l’amélioration des conditions de travail de l’administration à la base ;

3- l’aménagement et la modernisation de nos marchés ainsi que de leur gestion ;

4- l’amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens, l’éducation, le soutien et l’artisanat ;

5-la formation continue pour une meilleure employabilité des jeunes ;

6-l’identification et l’aménagement des espaces de sports et de loisirs ;

7-Appui aux associations et groupements féminins pour leur accessibilité au crédit Mufa et autres institutions de financement ;

8- l’aménagement des débarcadères etc.

C’est pourquoi, nous devrons identifier grâce à un diagnostic sans pitié, toutes les faiblesses et pesanteurs liées à la croissance économique et au développement durable de notre commune, et y apporter des solutions concrètes dans les brefs délais. Sur ce, le nouveau conseil communal devra d’urgence se mettre au travail pour donner forme à notre projet de société.

Je ne saurais terminer cette intervention sans remercier les parents, amis et connaissance qui, de près ou de loin ont apporté leur soutien à ma modeste personne durant tout le long du processus électoral. Je saisis cette opportunité pour rendre un hommage vibrant aux militantes, militants et sympathisants du RPG ARC-EN-CIEL qui n’ont cessé de m’apporter tout leur soutien pour faire de moi ce que je suis aujourd’hui.

Ensemble, mobilisons nos énergies au service d’un idéal fondé sur la prospérité de notre grande commune.

Vive la paix et la quiétude sociale !

Vive la commune de Matoto !

Vive le peuple de Guinée !

Propos recueillis par Mohamed Cissé

