Migration : l’OIM lance un site internet dédié à la diaspora guinéenne 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) Guinée, en collaboration avec le Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’étranger avec l’appui de la Coopération Belge au développement, a procédé vendredi 22 février au lancement d’un site internet dédié à la diaspora guinéenne.

La cérémonie de lancement s’est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Etranger en présence des membres du gouvernement, des diplomates et des responsables de l’OIM

Ce site intitulé http://diasporaguinee.gov.gn/ a été conçu pour donner une nette visibilité sur les activités aussi bien de la direction nationale des Guinéens de l’étranger que celles de la diaspora guinéenne.

Il s’agit selon les promoteurs dudit site d’ouvrir un portail officiel qui contiendra toutes les informations utiles à la diaspora notamment les projets d’investissement de la diaspora guinéenne, la facilitation de transfert des fonds et des compétences. Bref, mettre à la disposition de la diaspora toutes les opportunités d’investissement les concernant.

À cette occasion, le responsable de programmes à l’OIM Guinée, Asima Michael a indiqué que ce site internet vise à accroître la visibilité, la communication et la diffusion des informations de la direction nationale des Guinéens de l’étranger et de la diaspora afin de mobiliser et d’encourager celle-ci à participer au développement socioéconomique de la Guinée.

» À travers ce site les informations suivantes seront mises à la disposition de la diaspora guinéenne à savoir:

Le climat des affaires en Guinée, les perspectives d’investissements productifs, les projets en cours de réalisation, ceux initiés par le gouvernement et par d’autres acteurs, les projets qui ont besoin de financement ainsi que le répertoire des besoins de l’Etat guinéen et du secteur privé en ressources humaines et financières », a souligné Asima Michael.

Pour sa par, le ministre guinéen des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’étranger, Mamady Touré a déclaré que le gouvernement de la 3éme république a placé la diaspora guinéenne au centre de ses préoccupations en vue de son implication effective dans la mise en oeuvre du Plan National de Développement Économique et Social PNDES.

» À défaut de statistiques exhaustives, cette diaspora est estimée à plus de cinq millions de personnes vivant dans divers pays. Cette diaspora demeure une force économique pour la Guinée, selon la Banque Mondiale, la diaspora guinéenne a transféré vers la Guinée plus de 98 millions de dollars US en 2016, soit environ 1,4% du PIB national. À cela s’ajoute les transferts informels qui selon le ministre restent difficiles à quantifier.

Face à cette réalité, le gouvernement guinéen a fait de la gestion de sa diaspora une priorité car dit-il les guinéens vivant à l’étranger sont encore confrontés à certaines difficultés comme la faible communication entre eux et le ministère de tutelle, le manque d’organisation interne et le manque de statistiques fiables leur permettant d’avoir toutes les opportunités d’investissement dans leur pays », a indiqué le ministre.

A préciser que le site a été conçu et réalisé sous la supervision de l’OIM et du comité de suivi du projet de la direction nationale des Guinéens de l’étranger où deux agents ont été formés pour sa mise à jour régulière.

Boriko Diallo