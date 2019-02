Sarko n’est pas à Conakry ‘’pour rien’’ : averse de critiques sur Alpha Condé

La toile s’enflamme!!! Jamais visite d’un ancien chef d’Etat ou en fonction en Guinée ces dernières décennies n’a suscité autant de polémiques sur la toile. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française à Conakry depuis hier jeudi. Les internautes, les plus nombreux, ont critiqué l’arrivée de Sarko et rappelé son opération violente en 2011 contre le guide libyen Mouammar Kadhafi qui reste une icône en Guinée.

« Alpha Condé a trahi le panafricanisme », « la Guinée de Sékou Touré a mal », « Khadafi se retourne dans sa tombe », « Alpha Condé, le suppôt d’un anti-africain ». Des slogans des plus infâmes aux plus salés ont été servis sur les réseaux sociaux contre le président guinéen. Nombreux ont également mis l’accent sur la non venue en Guinée de Sarko durant toute sa Présidence. Pourquoi maintenant? s’interroge un internaute. « Peut-être c’est pour venir (re)faire ses comptes à Conakry. La Françafrique n’est pas morte. Ils sont là, ces chefs d’Etat porteurs de bouilloire de présidents de l’Occident », fulmine un autre Facebookeur qui ne digère pas que le tapis rouge soit en plus déroulé à l’ancien locataire de l’Elysée.

Un politique révolutionnaire a lui rappelé -sur son compte- à Sarkozy son discours de Dakar [prononcé le 26 juillet 2007] dans lequel il a dit que « le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire ». Des partisans du capitaine Dadis, ancien chef de la junte ont eux réveillé cette phrase choc de leur champion au lendemain du massacre du 28 septembre 2009: « la Guinée n’est pas une sous-préfecture de la France ».

Alpha Condé qui a déjà calé son agenda n’écoutera pas ces voix. Sarko séjournera à Conakry et repartira comme il est venu : tapis rouge et avion…

Issa