Rumeurs d’implosion de Banlieuz’art: la réaction (prudente) du chargé de communication

Depuis des jours, des rumeurs folles dur l’implosion du célèbre groupe de rap Banlieuz’art font des vagues. Il se raconte qu’entre King Salaman et Marcus, ce n’est plus l’amour de la musique urbaine.

Contacté par la rédaction de Mediaguine, ce samedi,23 février pour avoir beaucoup plus d’informations à propos, le chargé de communication du groupe protégé par Urban Connexion, Alpha Camara qui n’a apparemment a déclaré que « le débat n’y est pas. Tout se passe bien. C’est un non événement », a-t-il dit.

Très méfiant dans ses propos, il ajoute : « nous avons autres choses à faire que d’accorder du crédit à ces rumeurs ».

Autre info. Il se dit que la star King Salaman se sentait de plus en plus mis à l’écart par le manager Abdou Mbaye qui lui reproche d’inactivité dans les activités du groupe. Ce qui serait la raison de leur séparation. En plus, les relations très étroites entre le manager et Marcus.

Selon des sources généralement bien informées, l’artiste Marcus est le seul en activité en ce moment. Si tout va bien, il signera dans les prochains jours la sortie d’un clip avec Takana Zion.

Aux dernières infos, on apprend que le groupe compte faire une sortie officielle pour dire si King Salaman et Marcus peuvent continuer leurs relations qui ont duré des années.

Mohamed Cissé