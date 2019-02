Election au Sénégal/Conakry : l’ambassadeur Anna Semou Faye vote et invite ses compatriotes ‘’à venir massivement’’ 

La communauté sénégalaise vivant en Guinée vote depuis 8 heures ce dimanche 24 février au compte du premier tour de la présidentielle qui oppose cinq candidats dont le président sortant Macky Sall.

Après s’être acquittée de son devoir civique, Anna Sémou Faye, ambassadeur du Sénégal en Guinée s’est réjouie de la détermination des membres des bureaux de vote et la participation des citoyens.

« Je voudrais remercier tous les collaborateurs, tous les membres du comité électoral dans lequel, il y a non seulement les collaborateurs de l’ambassadeur qui sont à l’ambassade, mais aussi les plénipotentiaires. Nous avons travaillé ensemble, nous avons préparé ensemble ce scrutin et j’aimerais me réjouir de la franche collaboration qui a existé entre nous. Nous avions deux défis à relever. Celui de la bonne organisation et de la bonne participation des citoyens. J’avais dit aux membres des 5 bureaux de vote que nous avons à Conakry et des 6 que nous avons à l’intérieur de la Guinée, que la première chose à faire, c’est de commencer à l’heure. Grace à leur détermination, ils ont commencé à 8 heures. Je les félicite beaucoup. Nous sommes seulement à deux heures de l’ouverture des bureaux de vote. Le défi de la participation, ce sont les citoyens qui doivent nous aider à le relever en venant voter massivement. Nous allons clôturer le vote à 18h et continuer si la circonstance nous impose. Du côté organisation, tout se passe bien. Les membres des bureaux étaient là depuis longtemps et tout a été mis en place. Avec la sécurité, le matériel a passé la nuit ici et très tôt les gens étaient convoqués à 7heures du matin et la plupart d’entre eux sont arrivés à 6heures, c’est pour ça j’ai loué leur engagement et leur patriotisme », a-t-elle indiqué.

En Guinée, 2981 électeurs inscrits sont répartis dans 11 bureaux sur toute l’étendue du territoire national. Pour la zone spéciale de Conakry, 2594 électeurs sont appelés à voter dans 5 bureaux de vote.

Propos recueillis par Mohamed Cissé

