Exclusif- Depuis Paris, la ministre de l’Agriculture sur le vol de son sac : ‘’j’ai beaucoup de choses dedans’’

Au salon international de l’Agriculture (SIA) à Paris, la ministre guinéenne de l’Agriculture Hadja Mariama Camara a eu la surprise de sa vie. Son sac à main dans lequel elle avait ‘’beaucoup de choses’’ dont son passeport a mystérieusement disparu -en seulement une minute- alors qu’elle prenait une photo de famille.

Contactée depuis la capitale française par notre rédaction, la ministre déclare que le voleur répond aux appels mais donne de fausses indications.

« ça s’est passé en moins d’une minute. J’avais mon sac, on avait fini la visite et les gens ont demandé une photo de famille. Donc j’avais le sac que j’ai remis à quelqu’un tout de suite, et lui aussi, il l’a déposé. Un autre est venu le prendre. On a pu avoir des images par vidéo. Mais ce n’est pas tout, il faut retrouver la personne. Il [le voleur] prenait les appels et il disait : ‘’il faut aller au commissariat de tel… Mais bon, finalement on est allés, il n’y’a rien pour le moment », dit-elle. Et d’ajouter : « j’ai beaucoup de choses dedans, même mon passeport ». « Je ne sais même pas pourquoi je l’ai perdu aujourd’hui ? », s’interroge-t-elle.

Le salon de l’Agriculture (SIA) de Paris, rendez-vous des acteurs du monde agricole, qui a ouvert ses portes le 23 février dernier s’achève le 3 mars prochain.

Mamadou Savané

+224622290565