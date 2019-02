Foisonnement d’eau minérale en Guinée : Tibou Kamara promet de l’ordre

Le ministre de l’industrie et des PME veut aller en guerre contre la prolifération des eaux ‘’minérales’’ sur le marché guinéen.

Tibou Kamara qui animait une conférence de presse ce lundi 25 février dans réceptif hôtelier de Conakry, a précisé que son département va tout mettre en œuvre pour lutter contre ce phénomène qui selon lui, constitue un véritable problème de santé publique

« Nous faisons aujourd’hui face à ce qu’on peut appeler une industrialisation un peu sauvage, parce que à côté des grands industries, qui respectent les cahiers de charge, qui respectent les normes, et qui évoluent dans un environnement régulier, il y a beaucoup de petites unités clandestines qui se créent à travers le pays sur lesquelles il faudra exercer un contrôle strict, parce qu’il s’agit quand même d’une question de santé publique », a lancé le ministre conseiller personnel du chef de l’Etat, annonçant un ménage dans ce secteur.

« Dans cette industrialisation clandestine et anarchique, nous sommes en train de travailler sur une directive pour indiquer les conditions dans lesquelles une industrie doit s’installer dans notre pays et nous avons prévu également de renforcer les moyens des services d’inspection pour pouvoir procéder à des contrôles périodiques et inopinés dans les différentes unités pour faire en sorte que l’ordre soit mis dans ce domaine », a ajouté le ministre.

« Pour le cas de l’eau, nous sommes en train d’identifier les sites mais nous savons que de gens fabriquent de l’eau même à domicile avec des petites machines, en mettant dans des sachets. C’est un défi pour l’ensemble de l’Etat et le gouvernement. C’est une situation que nous regrettons et que nous condamnons », a-t-il souligné .

Thierno Sadou Diallo

