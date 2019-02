Justice/ Kiridi vs Kalla Conté : la caution fixée à 1 million, l’affaire renvoyée au 11 mars prochain 

Ouverture, ce lundi du procès du journaliste Almamy Kalla Conté poursuivi pour diffamation par le ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence, Naby Youssouf Bangoura, au tribunal de première instance de Mafanco.

Le journaliste Almamy Kalla Conté, accusé d’avoir publié dans les colonnes du site d’informations Guineelive un article chargeant le ministre Kiridi d’avoir détourné 11 milliards de francs guinéens lorsqu’il il était intérimaire à la tête du ministère de l’agriculture, s’est présenté devant le tribunal, ce matin.

Cette première journée a porté sur la fixation de la caution. Le ministère public a demandé que la caution soit fixée à un million de francs guinéens.

Une demande qui a été rejetée par la défense qui demande à son tour une somme de 100 millions de francs Guinéens. Selon Me Salifou Béavogui, avocat de Kalla Conté, ‘’celui qui a porté plainte n’est pas n’importe qui, c’est le ministre Kiridi. Nous demandons la fixation de la caution à un montant de 100millions. Il a les moyens, il n’est pas un démuni. L’honneur et la dignité n’ont pas de prix. Dans cette affaire, il souhaite blanchir son honneur et sa dignité, c’est pourquoi il a saisi le tribunal. Madame la juge, acceptez de fixer la caution à 100 millions, cette somme pourra aider le tribunal à résoudre beaucoup de problèmes ».

Du côté de la partie civile, Me Ousmane Simankan de répliquer en ces termes : « le statut social de mon client ne regarde personne. Madame la présidente, nous vous prions de fixer la caution à un million de francs guinéens ».

Après avoir, écouté toutes les parties, la juge a fixé la caution à un million de francs guinéens et renvoyé l’affaire au 11 mars prochain pour le payement…

Elisa Camara

