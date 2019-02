Salon de l’Agriculture : le sac de la ministre de l’Agriculture Mariama Camara volé à Paris

Au salon de l’Agriculture de Paris [qui se tient du 23 février eu 3 mars 2019], les nouvelles ne sont pas bonnes pour la ministre de l’Agriculture Hadja Mariama Camara qui a perdu son sac à main.

Selon nos informations, la dame qui échangeait sur l’agriculture avec des experts aurait confié son sac (contenant des objets de valeur et affaires personnelles) à Mohamed Kagnassy, richissime homme d’affaires malien et conseiller en développement rural du président Alpha Condé présent audit salon qui, par oubli, abandonne le colis. Et un larron attentif est venu s’en saisir.

Pour l’instant, la ministre guinéenne est injoignable. Ce vol relance à nouveau le débat sur le protocole des ministres d’Alpha Condé. Ces derniers souvent voyagent seuls dans les missions. Nous y reviendrons.

Focus de Mediaguinee