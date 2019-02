Sénégal : le célèbre mouvement Y en a marre entérine un second tour

Au Sénégal, les nuages refusent de se dégager du ciel. Sur sa page Facebook, le mouvement Y en a marre a annoncé qu’il y a forcément un second tour à l’issue du vote du 24 février devant élire le président de la République du Sénégal.

[DÉCLARATION]

CONTRE TOUTE CONFISCATION DU SUFFRAGE DES SÉNÉGALAIS

Le mouvement Y en a marre félicite le peuple sénégalais pour sa grande mobilisation lors de ces élections. A ce stade des dépouillements, aucun des candidats ne peut être déclaré vainqueur au premier tour, car les tendances vont inéluctablement vers un second tour.

Y en a marre met en garde contre toute volonté confiscation du suffrage des sénégalais.

Un holdup électoral ne saurait prospérer en aucune manière.

Le mouvement en appelle à la vigilance et à la mobilisation de tous les citoyens pour que la vérité des urnes triomphe.

« Il n’y a pas de destins forclos, il n’y a que des responsabilités désertées ».