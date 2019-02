Sénégal : Sonko et Idy dénoncent le sale boulot de la presse et demandent à Macky d’accepter la vérité des urnes

La tension ne retombe au Sénégal où le Premier ministre, sans l’avis de la Cena, a assuré que son champion Macky Sall a remporté la présidentielle de ce 24 février avec 57%. Tout le contraire de l’opposition qui invite Macky Sall à se plier à la vérité des urnes qui imposent un second tour. Face à la presse, ce dimanche, Idrissa Seck (Idy) et Ousmane Sonko ont aussi dénoncé le sale boulot d’une certaine qui ‘’manipule les résultats en faveur du candidat Macky Sall. Ils citent GFM de Youssou Ndour, France24 et Rfi…

« Que Macky Sall se ressaisisse. S’il pense que lui et sa coalition peuvent nous imposer des résultats qu’ils se détrompent. Je fais appel aux autorités coutumières et religieuses. J’appelle le peuple à la plus de responsabilité. Si Macky Sall tente de contourner la volonté du peuple, j’appelle le peuple à sortir à aller le déloger au palais… et j’assume cet appel » [Ousmane Sonko]

Mediaguinee