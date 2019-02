Fodé Bangoura sur les aveux de Sidiki Diaby: ‘’plus de doute sur des actes que certains Guinéens ont posés contre ce pays’’

Le président du parti de l’unité et du progrès (PUP) Elhadj Fodé Bangoura a réagi mardi à l’adhésion samedi dernier au RPG (au pouvoir) du commandant Yaya Sow, auteur des tirs sur le palais des nations [palais Mohammed V] en 1996 et d’Aboubacar Sidiki Diaby qui clame être le ‘’chef rebelles » qui voulaient attaquer la Guinée pour renverser Lansana Conté.

« Jusque-là certains citoyens Guinéens doutaient de la réalité, de la véracité des actes que certains Guinéens ont posés. Pas contre un système, c’est contre un pays. Si ce sont les mêmes qui sortent et qui disent : ‘’je suis là, j’ai fait ça’’, pour moi le meilleur juge c’est le peuple. Moi, je demande au peuple de revoir les pages de notre histoire et de savoir connaître les auteurs, qui a fait quoi ? Ceux qui doutaient, hier, je crois qu’ils n’ont plus de doute aujourd’hui de ce qui s’est passé. Quand on disait à l’époque, certains disaient ceci et cela. Et voilà, ce sont les auteurs mêmes qui se prononcent. Donc franchement je laisse au jugement populaire », a confié à Mediaguinee Fodé Bangoura, ancien homme fort du régime de Conté.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22