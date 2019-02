Kaloum : forte mobilisation des jeunes et femmes mareyeuses en faveur de l’armateur Kandet Bangoura

Une manifestation de soutien au jeune armateur, Kandet Bangoura s’est tenue ce mardi 26 février, dans la commue de Kaloum. Composés essentiellement de jeunes sans emploi et de femmes mareyeuses, ces manifestants scandaient : « la solution, c’est Kandet Bangoura. Nous demandons au président Alpha Condé de mettre au moins trois bateaux de pêche à la disposition de Kandet pour pouvoir aider les populations guinéennes… ».

Du port artisanal de Boulbinet en passant par le marché Niger, Coronthie, Rond point du Port Autonome de Conakry jusqu’en face de la Banque Centrale de la République de Guinée, les manifestants ont interpelé le président Alpha Condé et le gouvernement, afin que leur champion, Kandet Bangoura soit doté le plus vite possible des bateaux de pêche.

Selon le porte-parole de la structure « jeunesse citoyenne de Kaloum », Aboubacar Soumah, cette manifestation est une manière d’interpeller les autorités au plus haut niveau sur les problèmes auxquels les populations sont confrontées, notamment dans le secteur de la pêche.

« Vous savez, il y a plus de 9 ans que cette jeunesse de Kaloum est en train de croupir dans la misère. Les habitants de Kaloum ne connaissent que la pêche. Les 80% des jeunes de Kaloum ne connaissent que la pêche et les 20% se trouvent dans le secteur privé. Nous avons organisé cette manifestation parce que nous ne sommes pas contents du gouvernement. Nous demandons à l’Etat de nous accompagner et de nous aider à avoir des bateaux de pêche et des licences de pêche. Vous savez, il y a une procédure d’obtention des bateaux de pêche auprès des partenaires. L’Etat a pour rôle de garantir auprès des investisseurs pour permettre à Kandet Bangoura d’exercer librement cette activité. Il y a aujourd’hui des partenaires qui veulent nous donner des bateaux, mais ils n’attendent que le vert du président Alpha Condé. Bref, nous demandons au président et à son gouvernement de nous accompagner… »

