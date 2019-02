Kankan : un présumé vendeur de chanvre indien et sa maîtresse arrêtés avec 12 kg

Deux présumés vendeurs et consommateurs de chanvre indien ont été présentés à la presse dans la matinée de ce mardi 26 février, par le commissaire central de police de Kankan.

Sékouba Traoré alias ‘’Sobako’’ et sa copine Maimouna Condé ont été arrêtés avec 12 kg de chanvre indien par les services de sécurité, dans la nuit du samedi dernier au quartier Gare, dans la commune urbaine de Kankan.

Sur les circonstances de cette arrestation, Colonel Abdoulaye Sanoh a déclaré que « C’est suite aux informations anonymes que nous sommes parvenus à mettre main sur ces gens-là. Si vous voyez qu’on a réussi aujourd’hui à intégrer Harlem et arrêté un grand dealeur comme ça et comme vous savez tous, Harlem est un quartier de Kankan qui est intouchable. Sachez que la population est en train de nous comprendre petit à petit et au file du temps nous allons arrêter tous ces bandits…»

Interrogée pour sa version des faits, Maimouna Condé a laissé entendre : « Sobako est mon copain, nous vivons ensemble depuis 8 ans, je dors chez lui et je sais qu’il vend et consomme la drogue. Quant à moi, je fume la cigarette mais pas la drogue, mais je ne savais pas qu’il détenait une telle quantité avec lui dans la chambre »

Pour sa part, Sékouba Traoré, le principal accusé a nié toute implication de sa maitresse dans cette affaire de drogue. « Le samedi nuit, on est resté à la maison, ils sont venus nous arrêtés mais ma copine elle, elle ne savait pas que je détenais cette quantité de drogue avec moi. Quand ils venaient nous arrêter, elle dormait donc, elle n’a rien à avoir avec ça, tout le problème c’est moi.»

Poursuivant, Sékouba Traoré a reconnu les faits qui leurs sont reprochés. « Depuis que j’ai commencé à revendre la drogue, il y a de cela presqu’un an puisque moi, je n’étais pas là. J’étais dans mines d’or, comme là-bas n’a pas marché, quand je suis venu ici et j’ai commencé à revendre la drogue pour que je puisse joindre les deux bouts pour ne pas que reste assis comme ça bras croisés »

Selon colonel Abdoulaye Sanoh, ces présumés accusés seront déférés ce mardi au tribunal de première instance de Kankan.

Alpha Oumar Koita , correspondant à Kankan